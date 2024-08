Medaglia di bronzo per l'Italia nell'inseguimento maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri del ciclismo su pista, campioni olimpici a Tokyo, battono la Danimarca nella finale per il terzo posto e portano la 27esima medaglia alla spedizione tricolore ai Giochi: 9 ori, 10 argenti, 8 bronzi.

Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna si impongono sulla Danimarca in rimonta con il tempo di 3'44"197. Il quartetto danese taglia il traguardo in 3'46"138 con una formazione totalmente disunita.

"E' sempre facile salire sul carro dei vincitori. A Tokyo siamo stati una sorpresa, dopo ieri magari siamo 'caduti' per tanti. La realtà è che a questi livelli non c'è mai nulla di scontato e oggi bisogna dire grazie ai compagni, allo staff, a chi ci ha supportato", dice Ganna a RaiSport. "Credo che questo bronzo valga più di un oro: quando le cose non vanno benissimo, in tanti scendono dal carro e si resta in pochi".

Taekwondo, niente medaglia per Dell'Aquila

Sfuma il sogno di Vito Dell'Aquila di riconfermarsi campione olimpico nel taekwondo dopo l'oro di Tokyo 2020: l'azzurro è stato battuto in semifinale dei -58 kg, dall'azero Gashim Magomedov 2-0 (9-4, 11-1). L'azzurro, che ha accusato un problema fisico all'inizio dell'incontro, rinuncia alla finale per il bronzo: addio medaglia.

Vela, Tita e Banti devono aspettare

Stop alla competizione di vela che potrebbe consegnare la medaglia d'oro a Ruggero Tita e Caterina Banti. La giuria di regata oggi ha interrotto la procedura di partenza della medal race del Nacra 17 foil: il vento, che aveva consentito la precedente finale dell'Ilca 7, è calato sotto i 6 nodi. La regata è stata rimandata a domani.