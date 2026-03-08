circle x black
Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Grifone ospita i giallorossi nella 28esima giornata di Serie A

Malen - Ipa/Fotogramma
08 marzo 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano oggi, domenica 8 marzo, il Genoa - in diretta tv e streaming - del grande ex Daniele De Rossi nella trasferta della 28esima giornata di Serie A. Al Ferraris la squadra di Gasperini arriva dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, mentre quella dell'ex capitano giallorosso è stata battuta dall'Inter 2-0 a San Siro.

Genoa-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Genoa e Roma è in programma oggi, domenica 8 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Genoa-Roma, dove vederla in tv

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

