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Raffaeli bronzo ai mondiali di ritmica, l'azzurra qualificata per i Giochi di Los Angeles

E' il quarto podio iridato consecutivo per la marchigiana

Sofia Raffaeli - Ipa/Fotogramma
Sofia Raffaeli - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2026 | 21.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la quarta edizione consecutiva una maestosa Sofia Raffaeli si è assicurata il podio nel concorso generale individuale dei Campionati Mondiali di ginnastica ritmica. Dopo lo storico trionfo di Sofia 2022, la piazza d’onore di Valencia 2023 ed il terzo posto di Rio de Janeiro 2025, infatti, la ventiduenne marchigiana si è aggiudicata ancora una medaglia di bronzo, questa volta a Francoforte (Germania), teatro della 42(esima rassegna iridata dei piccoli attrezzi. Ma non è finita qui. La giovane azzurra, finendo nella top-3, ha posto la firma sulla prima carta olimpica dell’Italia Team per i Giochi di Los Angeles 2028. Le tre individualiste meglio piazzate al termine della finale dell'all-around, infatti, hanno garantito al proprio NOC di appartenenza un posto nazione per il prossimo evento estivo a cinque cerchi in California. L’ennesimo capolavoro di una carriera con ancora tante pagine da scrivere per il Vulcano di Chiaravalle, materializzatosi a poco più di due anni di distanza dall’altra indimenticabile medaglia di bronzo ottenuta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il cammino della marchigiana sull’iconica pedana del Festhalle è cominciato con il quinto punteggio più alto (85.000) maturato nella doppia sessione di qualificazione, grazie al quale si è guadagnata il pass per l’ultimo atto sul giro completo riservato alle migliori 18 interpreti. Solamente 11ª dopo una prestazione leggermente contratta alla palla (28.250 con una penalità di 0.5), la fuoriclasse tricolore si è rimessa di prepotenza in gioco grazie ad una roboante prova alle clavette (30.250), archiviando la prima metà di gara in seconda piazza. Consistente e di ottima fattura anche la routine all’insidioso nastro (28.650) per Raffaeli, presentatasi quinta alla vigilia dell’ultima e decisiva rotazione.

L’azzurra, infine, si è cimentata egregiamente al cerchio (30.400), arpionando in extremis l’ultimo gradino del podio e la conseguente carta per i Giochi di Los Angeles in virtù del punteggio complessivo di 117.550 ed un discreto margine di vantaggio nei confronti dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (quarta con 116.050), prima esclusa dalla zona medaglie. A fare meglio della stella italiana sono state solamente l’olimpionica padrona di casa Darja Varfolomeev (oro con 119.500) e la bulgara Stiliana Nikolova (argento con 117.600) mentre per la nostra Nazionale va rimarcata anche la 16ª posizione dell'altra azzurra Tara Dragas (110.750), alla seconda presenza consecutiva ad una rassegna iridata in ambito senior dopo Rio de Janeiro 2025.

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