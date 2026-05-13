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Giro d'Italia, ad Arrieta la quinta tappa. Eulalio nuova maglia rosa

Il portoghese comanda la classifica generale con 2'51" di vantaggio sul vincitore di oggi

Eulalio - Afp
Eulalio - Afp
13 maggio 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Igor Arrieta vince la quinta tappa del Giro d'Italia oggi, mercoledì 13 maggio. Lo spagnolo dell'Uae team Emirates Xrg trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km, imponendosi in una volata a due sul compagno di fuga, il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), staccato di due secondi. Terzo a 51" l'uruguayano Guillermo Thomas Silva (Astana). Eulaio veste la maglia rosa di leader della classifica generale dove guida con 2'51" su Arrieta.

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Domani sesta frazione per velocisti, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli dopo 141 km.

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Eulalio giro d'Italia Tappa 5 Giro d'Italia Alfonso Eulalio maglia rosa
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