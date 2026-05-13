Il portoghese comanda la classifica generale con 2'51" di vantaggio sul vincitore di oggi
Igor Arrieta vince la quinta tappa del Giro d'Italia oggi, mercoledì 13 maggio. Lo spagnolo dell'Uae team Emirates Xrg trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km, imponendosi in una volata a due sul compagno di fuga, il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), staccato di due secondi. Terzo a 51" l'uruguayano Guillermo Thomas Silva (Astana). Eulaio veste la maglia rosa di leader della classifica generale dove guida con 2'51" su Arrieta.
Domani sesta frazione per velocisti, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli dopo 141 km.