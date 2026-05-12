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Giro d'Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla

Si riparte con la Catanzaro-Cosenza. In maglia rosa c'è Guillermo Thomas Silva

Giro d'Italia - Fotogramma/IPA
Giro d'Italia - Fotogramma/IPA
12 maggio 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la 'prima' tappa nella penisola. Oggi, martedì 12 maggio, si corre la Catanzaro-Cosenza, di 138 km. Una tappa breve e veloce, con una lunga salita intermedia sebbene non impegnativa. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa Tirrenica, sempre su strada larga e leggermente ondulata. Ecco il percorso e dove vedere la quarta tappa in tv e streaming.

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Giro d'Italia, percorso tappa 4

Ma qual è il percorso della quarta tappa? Dopo San Lucido si affronta la salita di Cozzo Tunno (collegata in vetta al Passo della Crocetta da Paola). Salita di quasi 15 km, ma senza pendenze importanti. Segue una lunga discesa fino alla piana del Crati dove in leggera salita si raggiunge l’arrivo di Cosenza. Ultimi 3 km cittadini con alcune curve nella parte centrale sempre su strade ampie. La corsa è sempre in leggerissima salita fino alla gobba de. ponte sul Crati. Si affrontano alcune ampie curve in seguito che immettono nel rettilineo finale. Retta di arrivo di 450 m al 3.7% di pendenza, su asfalto di larghezza 8 m.

Giro d'Italia, dove vedere tappa 4

La quarta tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, martedì 12 maggio, alle ore 14, con arrivo in programma intorno alle 17. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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Giro d'Italia Giro Giro 2026 tappa 4
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