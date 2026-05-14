circle x black
Cerca nel sito
 

Giro d'Italia, oggi sesta tappa: orario, percorso e dove vederla

Tocca ai 142 chilometri della Napoli-Paestum. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio

Eulalio - Afp
Eulalio - Afp
14 maggio 2026 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi, giovedì 14 maggio, si corre la Paestum-Napoli, di 142 chilometri. La frazione 6 della Corsa rosa presenta una sola difficoltà altimetrica, che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale: probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa del Giro d'Italia 2026.

CTA

Giro d'Italia, percorso tappa 6

La sesta tappa del Giro d'Italia presenta un percorso breve e pianeggiante. La prima parte scorrerà lungo la costa tirrenica fino a Salerno, dove si sale a Cava de’ Tirreni (unico Gpm di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Dopo Nola, gli ultimi 70 km sono cittadini in un susseguirsi di centri abitati quasi senza soluzione di continuità. Prima di entrare a Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate. Gli ultimi 3 km sono dritti lungo il porto. A 650 m dall’arrivo, una curva a sinistra immette nella leggera salita (4%) di via Acton su basolato. A 400 m dall’arrivo, altre due curve a destra conducono sul rettilineo finale su pavé largo 8 m.

Giro d'Italia, orario e dove vedere tappa 6

La partenza della sesta tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, giovedì 14 maggio, alle 12:20: l'arrivo è in programma intorno alle 17. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giro d'Italia Giro tappa 6 sesta tappa Giro
Vedi anche
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza