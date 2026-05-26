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Giro d'Italia, Vingegaard vince anche la 16esima tappa e resta maglia rosa

Quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che allunga in classifica sul primo inseguitore Eulalio

Vingegaard - IPA
Vingegaard - IPA
26 maggio 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jonas Vingegaard vince in solitaria e in scioltezza la sedicesima tappa del Giro d'Italia oggi, martedì 26 maggio, e firma così il suo quarto acuto dell'edizione. Il danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo al temine dell'ultima salita della tappa svizzera Bellinzona-Carì, 113 km con dislivello complessivo di 3.000 metri con oltre un minuto di vantaggio sui diretti inseguitori tra cui Felix Gall in seconda posizione, Jai Hindley (terzo) e Davide Piganzoli, mentre il portoghese Afonso Eulalio, secondo in classifica generale, accumula oltre due minuti di ritardo (e adesso ha una distanza di oltre 4 minuti dal danese).

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Giro d'Italia Vingegaard Vingegaard oggi classifica Giro d'Italia
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