Paura durante il Giro del Delfinato 2025. La seconda tappa della corsa, oggi lunedì 9 giugno, è stata caratterizzata da un episodio che ha scosso alcuni corridori e provocato indignazione nei tanti tifosi e appassionati. Durante un tratto del percorso infatti, 204,6 chilometri da Premilhat a Issoire,un'auto stava per immettersi in strada senza rispettare la precedenza, rischiando di investire il quartetto di ciclisti in fuga.

Che rischio per i fuggitivi al Delfinato



Mancato rispetto della precedenza e poco rispetto da parte del conducente

A documentare il tutto le telecamere di Eurosport, che mostrano come il conducente di un'automobile bianca, si sia 'affacciato' in strada scendendo a tutta velocità da una strada sterrata secondaria e si stesse per immettere nella corsia senza prima controllare che non arrivassero veicoli. Proprio in quel momento infatti, come mostra il video, stavano transitando i corridori che hanno rischiato di venire investiti o di cadere: il gruppetto ha dovuto effettuare un rapido cambio di direzione per evitare l'automobile. Solo uno spavento però, fortunatamente, per i corridori, con l'auto che ha frenato in tempo.