Dopo il giorno di riposo, torna il Giro d'Italia con la sedicesima tappa. Oggi, martedì 27 maggio, tocca alla frazione 16 della Corsa Rosa: si parte da Piazzola del Brenta e si arriva a San Valentino per un totale di 203 chilometri di percorso. Si tratta del primo vero tappone alpino dell'edizione 2025 del Giro d'Italia, che vede ancora Isaac Del Toro in maglia rosa.

Giro d'Italia, percorso quindicesima tappa

La prima salita del percorso, che arriverà dopo circa 65 chilometri di percorso, sarà il Carbonare, 12,9 km con un 4,6% di pendenza media. Seguirà una lunga discesa e poi per i ciclisti arriverà il Candriai, 10,1 chilometri con 7,6% di pendenza media, prima della salita di Santa Barbara, 12,7 km con pendenza massima che arriverà al 14%. Dopo una scalata di ulteriori 18,2 chilometri, con punte del 14%, ci sarà l'arrivo posto a San Valentino.

Giro d'Italia, orario e dove vederlo in tv

La sedicesima tappa del Giro d'Italia 2025 partirà alle 11.20, con orario d'arrivo stimato verso le 17.20. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su RaiPlay), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.