Episodio arbitrale nella 30esima giornata di Serie A
Gol annullato all'Inter. Oggi, domenica 22 marzo, i nerazzurri sfidano la Fiorentina nella 30esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. All'inizio del primo tempo infatti la squadra di Chivu si è vista annullare la rete di Barella per fuorigioco.
Succede tutto al 7'. Dumfries scende sulla destra e mette un cross a centro area che trova Barella, il centrocampista sardo vince un rimpallo e batte De Gea per la rete dello 0-2 nerazzurro dopo il vantaggio di Esposito. La gioia però dura poco, l'arbitro Colombo annulla tutto per fuorigioco.
Dopo un rapido check con il Var, il direttore di gara conferma la sua decisione, con le immagini che mostrano come Barella sia effettivamente davanti all'ultimo difensore della Fiorentina al momento del cross di Dumfries.