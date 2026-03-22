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Roma, esplosione a Piana del Sole: coinvolte tre villette, 2 feriti gravi

Due anziani coniugi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. La deflagrazione per una bombola di gpl

Il luogo dell'esplosione
Il luogo dell'esplosione
22 marzo 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'esplosione è avvenuta oggi domenica 22 marzo in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il bilancio è di due persone ferite in modo grave, moglie e marito di 84 e 86 anni. La deflagrazione, per una bombola di gpl, ha coinvolto tre villette con detriti che hanno raggiunto anche diverse macchine parcheggiate.

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I due feriti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso. Chiusa la via interessata all'esplosione, all’altezza di via Demonte, e via Castellinaldo, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi.

Al momento gli agenti della Polizia Locale sono impegnati anche nelle procedure di assistenza alloggiativa, attivate insieme al personale della Protezione Civile, per le persone evacuate dagli edifici vicini, dichiarati al momento inagibili dai vigili del fuoco, a seguito dei danni subiti. Le pattuglie stanno inoltre provvedendo ai rilievi dei danni sui veicoli presenti su strada al momento dell’esplosione.

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