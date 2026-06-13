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Auto pirata travolge due studenti a Guidonia: muore 23enne, ferito l'amico

I due giovani stavano camminando a bordo strada, dopo essere usciti da un locale. Il conducente è scappato dopo l'impatto

Rilievi dopo un incidente - Fotogramma Ipa
Rilievi dopo un incidente - Fotogramma Ipa
13 giugno 2026 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Drammatico incidente nella notte a Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni lungo la Sp27/b in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto.

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La dinamica dei fatti

Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, un’auto ha investito due ragazzi, che camminavano a bordo strada, dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia e dileguarsi. I carabinieri della tenenza di Guidonia hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo testimonianze e video per identificare il responsabile.

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