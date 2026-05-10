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Milan-Atalanta, gol annullato a Fullkrug nel finale: cos'è successo

Episodio arbitrale nel big match della 36esima giornata di Serie A

Proteste del Milan - Afp
Proteste del Milan - Afp
10 maggio 2026 | 22.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato a Niclas Fullkrug in Milan-Atalanta. Oggi, domenica 10 maggio, i rossoneri hanno sfidato l'Atalanta a San Siro nella 36esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata, oltre che dalla protesta della Curva Sud, anche da un episodio arbitrale nel secondo tempo.

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Succede tutto all'81', sul punteggio di 3-0 per la Dea. Un cross dalla sinistra trova Nkunku che di tacco allunga per Fullkrug. L'attaccante tedesco segna in tap-in ma arbitro annulla per fuorigioco. Rapido il check del Var, con le immagini che certificato la posizione irregolare Fullkrug.

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milan atalanta milan atalanta milan atalanta fullkrug gol annullato fullkrug
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