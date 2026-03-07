circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?

Episodio arbitrale nella 28esima giornata di Serie A

Thuram - Ipa/Fotogramma
Thuram - Ipa/Fotogramma
07 marzo 2026 | 22.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Juventus-Pisa. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri hanno ospitato i toscani nella 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale giudicato quantomeno dubbio dalla panchina di Hiljemark. Succede tutto in occasione del secondo gol bianconero firmato da Thuram 'viziato', secondo il Pisa, da un fallo a inizio azione.

Al 65' McKennie va a contrasto con un giocatore avversario, intervenendo in scivolata e sradicandogli il pallone. L'americano serve poi Locatelli che calcia in diagonale trovando la respinta del palo. Sulla ribattuta la palla arriva sul destro di Thuram che a porta vuota firma il raddoppio bianconero.

Immediate le proteste del Pisa, con i giocatori toscani che circondano l'arbitro Sacchi lamentando un fallo di McKennie proprio sul recupero palla in zona offensiva che ha dato il via le azioni. Il direttore di gara però, dopo un rapido consulto con il Var, giudica regolare l'intervento del centrocampista bianconero, convalidando quindi la rete.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus pisa juventus pisa juventus pisa gol thuram gol thuram annullare fallo mckennie
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza