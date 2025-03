La MotoGp si prepara a un altro weekend di spettacolo, dopo i successi di Marc Marquez nelle prime due gare della stagione. Dal 28 al 30 marzo si corre ad Austin, in Texas, il Gran Premio delle Americhe. Dopo la sessione libere del venerdì, domani sabato 29 marzo tocca a qualifiche e sprint race. Ecco tutte le cose da sapere sul terzo appuntamento del Motomondiale.

Gp Americhe, orario prove e sprint race

Oggi, sabato 29 marzo, ad Austin tocca alla sessione di qualifiche e alla sprint race. Ecco il programma di giornata:

Ore 16.05 - prove libere 2

Ore 16.45 - qualifiche

Ore 20.55 - sprint race

Gp Americhe, dove vederlo

Prove e gare del Gp delle Americhe saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp, al canale 208 di Sky . Le sessioni del sabato saranno visibili anche in chiaro e in diretta su TV8, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita su TV8. Il weekend del Gran Premio sarà disponibile anche in streaming su Sky Go.