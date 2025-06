Fred Vasseur non sarà al muretto Ferrari nel Gp d'Austria. Lo ha spiegato il team di Maranello in un comunicato, poche ore prima della gara sul circuito di Spielberg. Il team principal del Cavallino, presente in Austria fin dal giovedì, ha fatto rientro a casa in giornata per motivi personali: è la sua prima assenza dal 2023, anno in cui ha assunto il ruolo nella scuderia.

In Austria Vasseur sarà sostituito dal suo vice, il belga Jerome D'Ambrosio. In pole position ci sarà Lando Norris, che con la sua McLaren partirà davanti a Charles Leclerc. In seconda fila il leader del Mondiale Oscar Piastri, poi Lewis Hamilton sull'altra Rossa.