Gp Barcellona, oggi qualifiche e sprint: orario e dove vederle in tv e streaming

Torna il Motomondiale con i classici appuntamenti del sabato

La Ducati di Bagnaia - Fotogramma/IPA
06 settembre 2025 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp con le qualifiche e la sprint race del Gp di Barcellona. Oggi, sabato 6 settembre, si definirà la griglia di partenza della gara di domani sul circuito del Montmelò. Occhi puntati su Marc Marquez, sempre più vicino alla vittoria del nono titolo mondiale. Ecco orario, programma e dove vedere le varie sessioni di oggi in tv e streaming.

MotoGp Barcellona, programma oggi

Ecco il programma del Gp di Barcellona di oggi, sabato 6 settembre:

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Gp Barcellona, dove vedere qualifiche e sprint

Le qualifiche e la gara sprint del Gp di Barcellona, in programma oggi sul circuito del Montmelò, verranno trasmesse su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 disponibile in diretta e in chiaro le qualifiche e la gara sprint. Sempre al tasto 8 del telecomando, domenica alle 21:30 la gara in differita.

Tag
MotoGp oggi MotoGp Gp Barcellona Gp Catalogna
