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Formula 1 Gp Canada, oggi libere e qualifiche sprint: orario e dove vederle

Si torna in pista per il quinto appuntamento del Mondiale

Kimi Antonelli - Fotogramma/IPA
Kimi Antonelli - Fotogramma/IPA
22 maggio 2026 | 06.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle prime libere e le qualifiche sprint di oggi, venerdì 22 maggio, alla gara di domenica 24 maggio si corre il Gp di Montreal, quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che viene dai tre successi di fila centrati in Cina, Giappone e a Miami. Ecco orario, programma e dove vedere le prime sessioni di libere del Gp nordamericano.

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Gp Montreal, programma oggi

Ecco il programma del Gp di Montreal oggi, venerdì 22 maggio:

18:30-19:30 - F1 Prove Libere

22:30-23:15 - F1 Qualifiche Sprint

Gp Canada, dove vederlo

Il Gp di Montreal verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti del Gran Premio del Canada saranno visibili anche su TV8, con la Sprint e le qualifiche di sabato in diretta. Anche la gara di domenica (partenza alle 22 ora italiana) sarà in chiaro su TV8, ma in differita (alle ore 23:30).

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Gp Canada Gp Montreal qualifiche sprint Gp Montreal libere Gp Montreal
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