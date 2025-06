Si corre in Canada per il decimo appuntamento stagionale del Mondiale

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Montreal. Oggi, domenica 15 giugno, si corre in Canada per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 trasmesso in diretta tv e streaming. George Russell con la Mercedes conquista la pole position e parte davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Oscar Piastri, leader del Mondiale, è terzo in griglia con la McLaren. Le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc partono dalla quinta e dall'ottava posizione. Ecco griglia di partenza, orario e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming.

Gp Montreal, orario

Il Gp del Canada, decima prova del Mondiale di Formula 1, si correrà oggi, domenica 15 giugno, alle 20 ora italiana.

Gp Montreal, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal:

Prima fila: Russell (Mercedes) - Verstappen (Red Bull)

Seconda fila: Piastri (McLaren) - Antonelli (Mercedes)

Terza fila: Hamilton (Ferrari) - Alonso (Aston Martin)

Quarta fila: Norris (McLaren) - Leclerc (Ferrari)

Quinta fila: Hadjar (Racing Bulls) - Albon (Williams)

Sesta fila: Colapinto (Alpine) - Hulkenberg (Sauber)

Settima fila: Bearman (Haas) - Ocon (Haas)

Ottava fila: Bortoleto (Sauber) - Sainz (Williams)

Nona fila: Stroll (Aston Martin) - Lawson (Racing Bulls)

Decima fila: Gasly (Alpine) - Tsunoda (Red Bull) penalizzato di 10 posizioni.

Gp Montreal, dove vederlo

Il Gran Premio di Montreal sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su Tv8.