Lando Norris con la McLaren è il più veloce nell’unica sessione di prove libere del Gp di Cina. Il pilota inglese, trionfatore domenica scorsa nel Gp di Australia che ha aperto il Mondiale, sul tracciato di Shanghai gira in 1’31’’504 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, secondo a 0”454. Terzo tempo per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e quarto crono per la Ferrari dell’inglese Lewis Hamilton. La giornata proseguirà con le qualifiche per la gara Sprint, la prima dell’anno, in programma domani.