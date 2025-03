L'australiano partirà per la prima volta davanti a tutti. Terza fila per le Ferrari

Oscar Piastri in pole nel Gp della Cina e Ferrari in terza fila. Piastri si prende la prima pole position della carriera sul tracciato di Shanghai nelle qualifiche di oggi 22 marzo in 1:30.641 e con la sua McLaren partirà davanti a tutti nella gara in programma domani. In prima fila sarà affiancato dalla Mercedes del britannico George Russell (in 1:30.723). Lando Norris (1:30.793), con l'altra McLaren, ottiene il terzo tempo e apre la seconda fila completata dalla Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Quinto e sesto tempo per le Ferrari che occupano la terza fila con Lewis Hamilton Charles Leclerc.

Il sabato cinese si era aperto con il colpo grosso di Hamilton, eccezionale nell'agguantare la prima vittoria con la Rossa nella gara sprint.

Gp Cina, griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gp di Shanghai di domani, domenica 23 marzo:

1) Piastri 1:30.641

2) Russell 1:30.723

3) Norris 1:30.793

4) Verstappen 1:30.817

5) Hamilton 1:30.927

6) Leclerc 1:31.021

7) Hadjar 1:31:079

8) Antonelli 1:31.103

9) Tsunoda 1:31.638

10) Albon 1:31.706

Hamilton: "Potevo essere più su"

Lewis Hamilton ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il quinto posto nelle qualifiche: "Distanti due-tre decimi dalle McLaren? Potevo essere un paio di decimi più su, ma ho faticato tanto a trovare il bilanciamento della vettura. Tutti gli altri si sono migliorati, noi abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento alla vettura ma poi abbiamo avuto molto più sovrasterzo".

Al termine delle qualifiche ha detto la sua anche l'altro ferrarista Charles Leclerc: "Gli altri sono migliorati, noi non così tanto. Oggi si è visto che facevamo più fatica. Ieri, anche se non ero contento del giro che avevamo fatto, avevamo messo le cose insieme. Oggi non mi sentivo un miracolo perché su questa pista faccio fatica, ma rispetto a come mi sentivo ho messo tutto quello che avevo".