La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 10 gennaio, il weekend di Le Mans continua con le prove libere 2, le qualifiche e la gara sprint. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, già davanti al venerdì con il miglior tempo nella prima sessione di libere e nelle pre-qualifiche (1:29.855). Dietro di lui, Fabio Quartararo (+0.177) e Pecco Bagnaia (+0.184).

Gp Le Mans, orario qualifiche e gara sprint

Il weekend del Gp di Francia prosegue oggi con la seconda sessione di libere e le qualifiche. Nel pomeriggio, verranno assegnati i primi punti del weekend con la sprint race delle 14:55. Domenica, alle 14, scatterà il Gran Premio di Le Mans.

Ecco il programma di oggi, sabato 10 maggio:

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Gp Le Mans, dove vedere qualifiche e gara sprint

Il Gp di Francia, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. Inoltre, gli appuntamenti del weekend francese saranno disponibili in chiaro su Tv8 a partire dal sabato mattina, con le prove, le qualifiche e la gara sprint delle 15 (la gara di domenica sarà invece in differita).