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Formula 1, si corre a Madrid: dalle libere alla gara, orari e programma del Gp di Spagna

I piloti tornano in pista per il quattordicesimo appuntamento della stagione

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
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11 settembre 2026 | 06.33
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il Gp di Madrid. Da oggi, venerdì 11 settembre, a domenica 13 settembre, tocca al quattordicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Dalle prove libere alla gara, ecco tutti gli appuntamenti del weekend e dove vederli in tv e streaming.

Formula 1, programma e orari Gp Madrid

Ecco il programma del Gran Premio di Spagna, con relativi orari:

Venerdì 11 settembre

13:30 - Prove Libere 1 F1

17 - Prove Libere 2 F1

Sabato 12 settembre

12:30 - Prove Libere 3 F1

16 - Qualifiche F1

Domenica 13 settembre

15:00 Gara F1

Dalle libere alla gara, dove vedere Gp Madrid

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Spagna 2026 verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato 12 settembre alle 18:30 e domenica 13 settembre alle 18.

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