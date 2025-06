George Russell vince il Gran Premio del Canada, ma Oscar Piastri allunga in vetta grazie allo zero di Norris

George Russell ha vinto il Gran Premio di Montreal oggi, domenica 15 giugno. In Canada, la sua Mercedes ha chiuso davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen e a un eccezionale Kimi Antonelli, al primo podio della carriera. Quarto Oscar Piastri, quinto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. La gara si è chiusa in regime di safety car, dopo l'incidente di Lando Norris a pochi giri dalla fine. Oscar Piastri ha così aumentato il suo vantaggio in testa alla classifica piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp del Canada e la nuova classifica piloti.

Gp Montreal, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Montreal:

1) Russell

2) Verstappen

3) Antonelli

4) Piastri

5) Leclerc

6) Hamilton

7) Alonso

8) Hulkenberg

9) Ocon

10) Sainz

11) Bearman

12) Tsunoda

13) Colapinto

14) Bortoleto

15) Gasly

16) Hadjar

17) Stroll

Classifica piloti dopo Gp Montreal

Ecco la nuova classifica piloti dopo il successo di George Russell nel Gp di Montreal:

1) Oscar Piastri: 198 punti

2) Lando Norris 176

3) Max Verstappen: 155

4) George Russell 136

5) Charles Leclerc: 104

6) Lewis Hamilton: 79

7) Andrea Kimi Antonelli: 63

8) Alexander Albon: 42

9) Esteban Ocon: 22

10) Isack Hadjar: 21

11) Nico Hulkengeber: 20

12) Lance Stroll: 14

13) Carlos Sainz: 12

14) Pierre Gasly: 11

15) Yuki Tsunoda: 10

16) Fernando Alonso: 8

17) Oliver Bearman: 6

18) Liam Lawson: 4

19) Doohan: 0

20) Bortoleto: 0

21) Colapinto: 0