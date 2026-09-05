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Gp Monza: Gasly in pole position davanti a Russell, le Ferrari inseguono. La griglia di partenza del Gran Premio d'Italia

Il pilota della Alpine agguanta (a sorpresa) la prima pole della carriera

Pierre Gasly - IPA
Pierre Gasly - IPA
05 settembre 2026 | 17.26
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Qualifiche sorprendenti nel Gp di Monza di Formula 1 oggi, sabato 5 settembre. Pierre Gasly agguanta la pole position del Gran Premio d'Italia all'ultimo respiro (con un fenomenale 1:21.786) e domani partirà davanti a tutti nella 97esima edizione della gara. Il francese - che nel 'Tempio della velocità' aveva trionfato nel 2020 con l'AlphaTauri -precede la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri (investigato per impeding). Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta quella di Lewis Hamilton, davanti a Verstappen.

Settimo il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli, che scatterà però dalla ventesima posizione a causa della penalità da scontare per il cambio della quinta power unit stagionale. Giornata da incorniciare per Gasly, che trova la prima pole della carriera e della storia della Alpine (diventando il 109esimo poleman della storia della Formula 1).

Gp Monza, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Monza di domani, domenica 6 settembre:

1. Pierre Gasly (Alpine)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di tre posizioni

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Kimi Antonelli (Mercedes), penalità

21. Liam Lawson (Red Bull), penalità

22. Alexander Albon (Williams), penalità

Riproduzione riservata
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Tag
Gp Monza Formula 1 Gran Premio d'Italia Pierre Gasly griglia partenza Gp Monza
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