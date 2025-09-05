circle x black
Gp Monza, oggi le prove libere: orario e dove vederle in tv e streaming

Lewis Hamilton - Fotogramma/IPA
Lewis Hamilton - Fotogramma/IPA
05 settembre 2025 | 06.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia il weekend del Gran Premio d'Italia a Monza. Oggi, venerdì 5 settembre, tocca alle prime due sessioni di prove libere di uno dei Gp più avvincenti del Mondiale di Formula 1. Si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Ecco il programma di oggi del Gp di Monza, gli orari delle prime due sessioni di prove libere e dove vederle in tv e streaming.

Gp Monza, programma di oggi

Ecco il programma di oggi, venerdì 5 settembre, del Gp di Monza:

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Gp Monza, dove vedere le prime sessioni di libere

Il Gran Premio d'Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando.

