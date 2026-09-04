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Formula 1, oggi prove libere Gp Monza: orario e dove vederle in tv

Inizia il weekend del 97° Gran Premio d'Italia

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
04 settembre 2026 | 06.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con le prove libere del Gp di Monza. Oggi, venerdì 4 settembre, il Circus torna con le prime due sessioni in pista nel weekend del Gran Premio d'Italia. In testa al Mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli, a +59 sul compagno di squadra della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, primi inseguitori a pari punti. A causa di una penalità, Antonelli scatterà dall'ultima posizione in griglia nel Gran Premio di domenica 6 settembre. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti odierni del Gp di Monza in tv e streaming.

Gp Monza, orari prove libere oggi

Ecco il programma e gli orari del Gran Premio d'Italia oggi, venerdì 4 settembre:

Ore 12.30: Prove Libere 1

Ore 16: Prove Libere 2

Gp Monza, dove vedere prove libere oggi

Le prove libere del Gp di Monza di oggi, venerdì 4 settembre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio d'Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.

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