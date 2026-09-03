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Gp Monza, sul web resta... un solo biglietto disponibile: il caso al Gran Premio d'Italia

Sulle piattaforme ufficiali dedicate alla vendita resta un solo tagliando per la gara di domenica 6 settembre

Hamilton e Leclerc - IPA
Hamilton e Leclerc - IPA
03 settembre 2026 | 14.57
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Corsa all'ultimo biglietto disponibile per il Gp di Formula 1 a Monza. Oggi, giovedì 3 settembre, è iniziato con il media day dei piloti il lungo weekend che porterà al Gran Premio d'Italia di domenica 6 settembre. Come in ogni stagione, è corsa ai biglietti per assistere al grande evento e la curiosità è che quest'anno - almeno dando un occhio alla piattaforma ufficiale - c'è un solo tagliando disponibile per assistere all'iconica gara che andrà in scena all'Autodromo.

Gp Monza, resta... un solo biglietto

Questione curiosa. Andando sul portale ufficiale del Gran Premio, nella sezione 'Acquista biglietto', si avanza fino alla scelta dei posti rimanenti. E si scopre che ne resta ancora uno in Tribuna Ascari, con vista su uno dei punti più spettacolari del circuito anche per Kimi Antonelli, che stamattina ne ha parlato così in un incontro con i giornalisti: "Secondo me è la curva più bella, la macchina si muove tanto con il cordolo di destra così scivoloso. Non sarà facile con tutta questa potenza". Quanto costa l'ultimo tagliando disponibile per assistere al Gran Premio di Monza? Sui canali ufficiali, il costo è di 570 euro più commissioni. Eccolo, dunque, il valore dell'ultimo posto per assistere a un Gp che potrebbe essere storico per i tifosi italiani, divisi tra il solito sostegno alla Ferrari e a Kimi Antonelli, leader del Mondiale di F1.

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