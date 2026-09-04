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Gp Monza, subito super Ferrari: dominio Leclerc-Hamilton nelle prime libere

Le Rosse dominano la sessione di prove della mattina, quinto tempo per Antonelli

Charles Leclerc - IPA
Charles Leclerc - IPA
04 settembre 2026 | 13.39
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Le Ferrari infiammano subito il pubblico di Monza. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dominano la prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia oggi, venerdì 4 settembre: il monegasco è il più veloce in pista e gira in 1:23:008, l'inglese è staccato di 0.173. Terzo Lawson a +0.425. Quinto tempo per Kimi Antonelli, che nella gara di domenica scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità per aver sostituito la power unit per la quinta volta in stagione. Alle 16 la seconda sessione di giornata.

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Gp Monza Formula 1 Gp Monza Ferrari Hamilton Leclerc
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