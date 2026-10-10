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Gp Singapore, super pole position di Verstappen: la griglia di partenza

Il pilota della Red Bull si dimostra ancora il più veloce sul circuito di Marina Bay

Verstappen - IPA
Verstappen - IPA
10 ottobre 2026 | 16.54
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Singapore e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di domani sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Red Bull bissa il successo della mattinata in gara sprint e si dimostra ancora il più veloce in pista con il tempo di 1:31.273. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, poi l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

Seconda fila per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, quarto. Quinto Norris, sesto Piastri. George Russell partirà ultimo con la sua Mercedes per il cambio della power unit.

Gp Singapore, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:

1. Max Verstappen Red Bull

2. Charles Leclerc Ferrari

3. Lewis Hamilton Ferrari

4. Kimi Antonelli Mercedes

5. Lando Norris McLaren

6. George Russell Mercedes

7. Oscar Piastri McLaren

8. Pierre Gasly Alpine

9. Liam Lawson Racing Bulls

10. Arvid Lindblad Racing Bulls

11. Nico Hülkenberg Audi

12. Oliver Bearman Haas F1 Team

13. Esteban Ocon Haas F1 Team

14. Carlos Sainz Williams

15. Gabriel Bortoleto Audi

16. Franco Colapinto Alpine

17. Fernando Alonso Aston Martin

18. Alexander Albon Williams

19. Lance Stroll Aston Martin

20. Sergio Pérez Cadillac

21. Valtteri Bottas Cadillac

22. Isack Hadjar Red Bull

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Gp Singapore pole position Formula 1 griglia partenza Gp Singapore
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