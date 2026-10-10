Il pilota della Red Bull si dimostra ancora il più veloce sul circuito di Marina Bay
Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Singapore e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di domani sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Red Bull bissa il successo della mattinata in gara sprint e si dimostra ancora il più veloce in pista con il tempo di 1:31.273. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, poi l'altra Rossa di Lewis Hamilton.
Seconda fila per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, quarto. Quinto Norris, sesto Piastri. George Russell partirà ultimo con la sua Mercedes per il cambio della power unit.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:
1. Max Verstappen Red Bull
2. Charles Leclerc Ferrari
3. Lewis Hamilton Ferrari
4. Kimi Antonelli Mercedes
5. Lando Norris McLaren
6. George Russell Mercedes
7. Oscar Piastri McLaren
8. Pierre Gasly Alpine
9. Liam Lawson Racing Bulls
10. Arvid Lindblad Racing Bulls
11. Nico Hülkenberg Audi
12. Oliver Bearman Haas F1 Team
13. Esteban Ocon Haas F1 Team
14. Carlos Sainz Williams
15. Gabriel Bortoleto Audi
16. Franco Colapinto Alpine
17. Fernando Alonso Aston Martin
18. Alexander Albon Williams
19. Lance Stroll Aston Martin
20. Sergio Pérez Cadillac
21. Valtteri Bottas Cadillac
22. Isack Hadjar Red Bull