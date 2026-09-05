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Fiorentina, rabbia social dopo ko con Torino: "Grosso devi dimetterti"

I viola hanno raccolto tre sconfitte in altrettante giornate di Serie A

Fabio Grosso - Ipa/Fotogramma
Fabio Grosso - Ipa/Fotogramma
05 settembre 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Perde ancora la Fiorentina e scoppia la contestazione dei tifosi viola. Oggi, sabato 5 settembre, la squadra allenata da Fabio Grosso è stata battuta in casa dal Torino, che si è imposto in rimonta per 2-1, infliggendo così il terzo ko in altrettante giornate alla Fiorentina, che ora si ritrova all'ultimo posto con zero punti.

I viola infatti erano reduci da due giornate horror: l'esordio traumatico a Roma, con i giallorossi che hanno dominato con un netto 4-0, e dalla clamorosa sconfitta interna della scorsa giornata, quando il neopromosso Frosinone ha trionfato per 3-0 al Franchi. Sui social, inevitabilmente, è scoppiata la rabbia dei tifosi, molti dei quali chiedono le immediate dimissioni di Grosso: "Grosso devi dimetterti", è il messaggio piuttoto chiaro di un utente su X.

"Spero sia l'ultima partita di Grosso da allenatore della Fiorentina", gli fa eco un altro tifoso, condividendo un pensiero piuttosto diffuso: "Porta i giocatori sotto la curva per farli fischiare e lui se ne va negli spogliatoi. Non ha mai capito cos'è la Fiorentina e deve andarsene", ha scritto un utente riprendendo la scena vissuta a fine partita.

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