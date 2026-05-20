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Guardiola, complimenti all'Arsenal e addio al City: "Ho un anno di contratto, ma parleremo"

Il tecnico catalano ha parlato dopo il pari con il Bournemouth che ha consegnato il titolo ai Gunners

Pep Guardiola - Ipa/Fotogramma
Pep Guardiola - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 14.07
Redazione Adnkronos
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Pep Guardiola si 'arrende' all'Arsenal e apre all'Italia? Il tecnico spagnolo è sempre più vicino a dire addio al Manchester City dopo 10 anni, con l'avventura che si concluderà con il secondo posto in Premier League. Il pareggio esterno di ieri contro il Bournemouth infatti ha consegnato il titolo ai Gunners di Mikel Arteta, che sono finalmente tornati a vincere il campionato dopo 22 anni d'attesa.

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Nel post partita, Guardiola ha fatto i complimenti agli avversari: "A nome di tutto il Manchester City, faccio i complimenti all’Arsenal e a Mikel Arteta per questa Premier League. Se la meritano", ha detto l'allenatore dei Citizens, che poi non ha fugato i dubbi sul suo futuro.

"Potrei dire che ho un altro anno di contratto. Quando i giornalisti annunciano qualcosa con una competizione già in corso non ne esce mai niente di buono", ha dichiarato Guardiola, "la prima persona con cui devo parlare è il proprietario, perché è una decisione che prenderemo entrambi".

"Quello che succederà è semplice: parleremo, e dopo prenderemo insieme una decisione. Ho ancora un anno di contratto, non posso fare nessun annuncio perché devo prima parlarne col proprietario, con i miei giocatori e il mio staff. Io sono l'uomo più felice del pianeta qui, questo club è straordinario", ha concluso Guardiola. Al suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, è già pronto Enzo Maresca.

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