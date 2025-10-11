circle x black
Cerca nel sito
 

Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele

L'attaccante del Manchester City è uno dei protagonisti più attesi del match

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
11 ottobre 2025 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Erling Haaland come Artem Dovbyk. L'attaccante del Manchester City ha sbagliato due rigori consecutivi durante il match di oggi, sabato 11 ottobre, tra la sua Norvegia e Israele, partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 e seguita con interesse dall'Italia, in campo stasera contro l'Estonia. Dopo appena cinque minuti di gioco Berg viene atterrato in area da un difensore avversario e l'arbitro concede calcio di rigore.

Sul dischetto va Haaland, che calcia alla destra del portiere, ma il suo tiro viene respinto da Peretz. L'estremo difensore israeliano però non nessun piede sulla linea e quindi il penalty viene fatto ripetere. L'attaccante del Manchester City prende il pallone con personalità e calcia nuovamente, questa volta cambiando angolo, ma anche in questo caso il suo tentativo viene respinto.

Un episodio che ha ricordato quanto successo nella seconda giornata di Europa League tra Roma e Lille. In quel caso l'attaccante giallorosso Dovbyk aveva sbagliato due rigori consecutivi, con il tentativo che era stato fatto ripetere per la parata irregolare del portiere dei francesi, e Soulé aveva sprecato anche la terza chance.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
haaland haaland rigori sbagliati haaland due rigori sbagliati consecutivi norvegia israele
Vedi anche
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza