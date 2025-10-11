circle x black
Cerca nel sito
 

Italia ai playoff dopo Estonia e Israele? La combinazione che 'spaventa' Gattuso

La Nazionale potrebbe 'perdere' la qualificazione diretta ai Mondiali 2026

Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
11 ottobre 2025 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia potrebbe essere 'condannata' ai playoff già al termine delle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. La Nazionale allenata dal ct Gennaro Gattuso sfiderà l'Estonia oggi, sabato 11 ottobre, mentre è attesa dal match contro Israele martedì 14. Gli azzurri si trovano al momento al secondo posto del girone I a quota 9 punti dietro la Norvegia, prima con 15 e una partita in più.

Proprio il destino degli scandinavi, che nella prima giornata del gruppo hanno battuto l'Italia allora allenata da Spalletti 3-0, si incrocia inevitabilmente con quello degli azzurri. Haaland e compagni potrebbero infatti staccare la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e Messico, vincendo la propria partita contro Israele, in programma stasera, ma non solo.

Perché ciò accada l'Italia dovrebbe non vincere nessuna delle prossime due partite, quindi né con l'Estonia né con Israele. In questo caso la Norvegia volerebbe direttamente ai Mondiali, mentre per gli azzurri rimarrebbe 'soltanto' la speranza di qualificarsi attraverso i playoff, a cui accederanno le seconde classificate di tutti i gironi più le quattro migliori squadre della Nations League 2024/25 non ancora qualificate.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia italia estonia italia playoff se italia qualificata mondiali se italia israele gattuso
Vedi anche
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza