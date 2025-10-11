circle x black
Italia, Mancini: "Ho sperato di tornare ad allenare la Nazionale"

L'ex ct ha confessato di essersi pentito dell'addio alla panchina azzurra

Roberto Mancini - Afp
11 ottobre 2025 | 14.55
Redazione Adnkronos
A poche ore dalla sfida Estonia-Italia, in programma oggi, sabato 11 ottobre, Roberto Mancini torna a parlare di Nazionale. L'ex ct, che ha trascinato gli azzurri al trionfo negli Europei 2021, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato anche del suo addio e di un rapporto con il presidente federale Gabriele Gravina ormai logorato: "C'è stata qualche parola, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato sicuramente meglio chiarire le situazioni, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate".

Il riferimento è all'addio alla Nazionale per allenare quella dell'Arabia Saudita, avventura quasi disastrosa, che oggi si è trasformata in rimpianto. Mancini era anche uno dei candidati alla panchina azzurra dopo l'esonero di Luciano Spalletti e prima della nomina a ct di Gennaro Gattuso: "Ho sperato di poter tornare ad allenare la Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo anche che era impossibile”.

