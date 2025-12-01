circle x black
Meloni bacchetta l'Università di Bologna: "Inaccettabile il no al corso di Filosofia per gli Ufficiali'

Premier: "No a delegittimazione forze armate"

Meloni bacchetta l'Università di Bologna:
01 dicembre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
"Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota, interviene sulla vicenda del corso di filosofia negato dall'Ateneo dsi Bologna ai cadetti dell’Accademia di Modena.

"Non si tratta solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università -sottolinea- . L'Ateneo, in quanto centro di pluralismo e confronto, ha il dovere di accogliere e valorizzare ogni percorso di elevazione culturale, restando totalmente estraneo a pregiudizi ideologici. Questo rifiuto implica una messa in discussione del ruolo stesso delle Forze Armate, presidio fondamentale della difesa e della sicurezza della Repubblica, come previsto dalla Costituzione".

Per il presidente del Consiglio "arricchire la formazione degli ufficiali con competenze umanistiche è un fattore strategico che qualifica ulteriormente il servizio che essi rendono allo Stato. È proprio in questa prospettiva di difesa e di impegno strategico, spesso in contesti internazionali complessi, che la preparazione non può essere solo tecnica. Avere personale formato anche in discipline umanistiche garantisce quella profondità di analisi, di visione e di pensiero laterale essenziale per affrontare le sfide che alle Forze Armate sono affidate. Una preparazione completa è garanzia di professionalità per l'intera Nazione". "Ribadisco personalmente e a nome del Governo il pieno e incondizionato sostegno all'Esercito e alle Forze Armate e condanno fermamente ogni tentativo di isolare, delegittimare o frapporre barriere ideologiche a un dialogo istituzionale così fondamentale per l'interesse nazionale", conclude il capo del governo.

