circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio-suicidio a Firenze, "lui ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita": le indagini

Questa pista è al momento quella ritenuta più probabile dagli investigatori

Auto dei Carabinieri - (Ipa)
Auto dei Carabinieri - (Ipa)
01 dicembre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La pista dell'omicidio-suicidio, con il marito che avrebbe ucciso la moglie prima di togliersi la vita, è al momento quella ritenuta più probabile dagli investigatori nella tragedia di via Giampaolo Orsini, nel quartiere di Gavinana a Firenze, dove domenica pomeriggio sono stati trovati senza vita Franco Giorgi, 74 anni, antiquario noto in città, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, ex dipendente comunale in pensione. A scoprire i due corpi è stato il figlio della coppia, Tommaso, 35 anni, entrato nell'abitazione intorno alle ore 14.30 dopo che i genitori non rispondevano al telefono.

I carabinieri del nucleo operativo e della scientifica, arrivati subito dopo l'allarme, hanno trovato i coniugi a terra tra ingresso e soggiorno, circondati da ampie tracce di sangue presenti in più stanze dell'abitazione. Entrambi presentavano numerose ferite da arma da taglio. È stato sequestrato un coltello da cucina, ritenuto compatibile con le lesioni.

Nell'appartamento non sono stati rilevati segni di effrazione né risultano mancanze di oggetti di valore. Elementi che, insieme ai primi rilievi, avvalorano la ricostruzione secondo cui Giorgi avrebbe aggredito la moglie e poi avrebbe rivolto il coltello contro sé stesso. La Procura - con la procuratrice Rosa Volpe e il pubblico ministero di turno Alessandro Piscitelli - mantiene comunque un profilo di prudenza: ipotesi prevalente, ma non definitiva.

Le autopsie

Le autopsie, che saranno eseguite all'Istituto di Medicina Legale di Careggi nei prossimi giorni, dovranno chiarire tempi, traiettorie e compatibilità delle ferite. Una valutazione preliminare lascia supporre la presenza di lesioni da difesa sul corpo della donna, mentre sull’uomo non ne sarebbero state individuate. Se confermato, questo quadro rafforzerebbe la pista dell'omicidio-suicidio.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per escludere definitivamente l’ingresso di terze persone nelle ore precedenti al fatto. L'ipotesi di un estraneo è ritenuta poco probabile ma non è stata ancora formalmente esclusa.

Resta poco chiaro che cosa possa aver scatenato la violenza. Alcuni parenti avrebbero riferito che Giorgi, negli ultimi tempi, manifestava forte fragilità psicologica, sebbene gli inquirenti sottolineino che questo elemento non basterebbe, da solo, a spiegare la tragedia. In casa non sono stati trovati biglietti o messaggi d'addio. I carabinieri hanno sequestrato i telefonini dei coniugi, che verranno analizzati nel tentativo di ricostruire le ultime ore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio suicidio Firenze news firenze omicidio suicidio firenze coniugi morti
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza