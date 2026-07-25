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Haaland show al matrimonio di Donnarumma, prende il tamburo e suona la 'Viking Row' - Video

Il calciatore norvegese è stato tra gli ospiti del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante

Haaland, Viking row - Instagram
Haaland, Viking row - Instagram
25 luglio 2026 | 11.46
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Haaland show al matrimonio di Gianluigi Donnarumma. Tra i protagonisti delle nozze tra il portiere del Manchester City e Alessia Elefante, celebrati ieri in una masseria del territorio di Fasano, in Puglia, c'era anche Erling Haaland, il centravanti norvegese, che ha animato la serata con la ormai celebre Viking Row.

Dopo aver coinvolto e istruito il resto degli invitati, l'attaccante ha guidato tutti nella coreografia diventata ormai simbolo dei Mondiali grazie alla sua nazionale e alla tifoseria norvegese. Haaland ha preso in mano il tamburo e con il ritmo tipico della remata ha trascinato tutti gli ospiti nella coreografia. Tra i protagonisti del momento anche il duo comico Pio e Amedeo.

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haaland mondiali matrimonio donnarumma viking row
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