Incidente per Lewis Hamilton, nel secondo dei tre giorni di test privati con la Ferrari 2023 sul circuito di Barcellona. Nell'incidente, avvenuto oggi mercoledì 29 gennaio intorno alle 11 locali, il fuoriclasse inglese ha urtato le barriere, ma è rimasto illeso. La SF-23, la Rossa messa a disposizione di Hamilton per i test, ha invece subito danni alle sospensioni e alle parti aerodinamiche della carrozzeria.

L'incidente di Hamilton complica anche la giornata di Charles Leclerc. Dopo l'inglese, sul circuito catalano sarebbe stato infatti il turno dell'altro ferrarista per la sessione di test. Il monegasco ritarderà però il proprio turno alla guida per aspettare che la SF-23 venga riparata. Quella in corso a Barcellona è una sessione di test Tpc, relativi cioè a vetture precedenti (di due anni o più): ogni pilota di Formula 1 può usarle per quattro giorni e 1.000 km.