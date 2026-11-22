La decisione della direzione di gara ha mandato su tutte le furie l'inglese
Penalità choc per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota della Ferrari ha corso nel terzultimo appuntamento della stagione andando incontro a una decisione della direzione di gara che ha lasciato increduli sia l'inglese che il muretto Ferrari.
Durante i primi giri della gara Hamilton ingaggia un duello con la McLaren di Norris, riuscendolo a sorpassare in curva. Il pilota papaya si lamenta per l'aggressività di quello Ferrari, che non ha alzato il piede dall'acceleratore, e si apre un'investigazione, che porta la direzione di gara ad assegnare una penalità monstre ad Hamilton: dieci secondi di penalità.
Una decisione che scatena la rabbia del sette volte campione del mondo: "è una ca**ata, incredibile. Veramente incredibile", ha urlato Hamilton nel team radio con il proprio ingegnere di pista al momento della comunicazione della penalità, "se avessi frenato ci saremmo scontrati. Ad alcuni danno 5 secondi, mentre a me ne danno 10 per aver evitato un incidente".