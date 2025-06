La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, ha condiviso una storia su Instagram diventata presto virale

Ilary Blasi contro Luciano Spalletti? La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti, ha condiviso una storia Instagram con un suo video sulle note di "Piccolo uomo" di Mia Martini, corredato da diverse emoji sorridenti. Il riferimento, secondo tanti utenti sui social, è a Luciano Spalletti, appena esonerato dalla Nazionale.

Ilary Blasi, video riferito a Spalletti?

Motivo? In passato, la conduttrice aveva parlato del rapporto difficile tra il tecnico (allora alla Roma) e Totti, definendo Spalletti "piccolo uomo". A questa affermazione, l'ex allenatore di Napoli e Roma aveva risposto nella sua biografia 'Il paradiso esiste... Ma quanta fatica': “Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente - aveva spiegato Spalletti - lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale, immagino, si sarà pentita”.