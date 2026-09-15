'Imagine one Asia' e 'Imagine one hearth', al via i Giochi Asiatici e Parasiatici

Jiji press - Guidati dai rispettivi slogan "Imagine one Asia" e "Imagine one hearth", i 20° Giochi Asiatici (Aichi-Nagoya 2026) e i 5° Giochi Parasiatici riuniranno atleti da tutta l'Asia. I Giochi Asiatici, il più grande evento sportivo dell'Asia, si svolgeranno per 16 giorni a partire dal 19 settembre, con competizioni in 43 sport disputate in 53 sedi. I Giochi Parasiatici, i primi a essere ospitati in Giappone, seguiranno il 18 ottobre, con 18 sport disputati in 19 sedi per sette giorni. Il Consiglio Olimpico d'Asia (Oca), che organizza i Giochi, è impegnato a unire le persone attraverso lingue, culture e confini e a trasmettere l'amicizia e la pace internazionale alle generazioni future. Aichi-Nagoya 2026 - scrive l'agenzia Jiji Press - mira a sfruttare il potere dello sport nella speranza che le persone che vivono in una società sempre più diversificata possano muoversi verso il futuro immaginando la propria "One Asia". Gli slogan esprimono anche la speranza che tutti coloro che sono coinvolti nei Giochi, inclusi atleti, funzionari, volontari e spettatori, si uniscano attraverso tempo e spazio condivisi, esperienze ed emozioni. Aichi-Nagoya 2026 ha annunciato la sua candidatura 10 anni fa e ha iniziato seriamente i preparativi sette anni fa, quando è stato istituito il comitato organizzatore. Grazie in parte alla loro forza industriale di livello mondiale, la Prefettura di Aichi e la città di Nagoya hanno forti legami in tutta l'Asia e una vibrante cultura sportiva. Lavorando insieme come un'unica regione, mirano a fornire agli atleti di tutta l'Asia un ambiente in cui possano esprimere al meglio le loro prestazioni, promuovendo al contempo lo sport e gli scambi internazionali e sviluppando le persone attraverso l'ospitalità dei Giochi.

I Giochi accoglieranno circa 15.000 atleti e funzionari delle squadre da tutti i 45 paesi e regioni rappresentati nell'Oca. Israele, che ha tensioni di lunga data con l'Iran, era originariamente membro dell'Oca ma è stato escluso nel 1981 e successivamente si è unito ai Comitati Olimpici Europei. I partecipanti includeranno paesi e regioni del Medio Oriente come la Palestina e l'Iran, colpiti da conflitti; paesi del Sud-Est asiatico tra cui Indonesia, Thailandia, Malesia, Filippine, Vietnam, Myanmar e Singapore; e paesi dell'Asia meridionale tra cui Afghanistan e Pakistan. Yasuhiro Nakamori, Direttore Generale ad interim del Comitato Organizzatore di Aichi-Nagoya 2026, ricorda i primi Giochi Asiatici che si tennerp a Nuova Delhi, in India, nel 1951, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un totale di 11 paesi, incluso il Giappone, presero parte ai Giochi inaugurali, fondati nella speranza di ricostruire i legami tra le nazioni asiatiche lacerate dalla guerra e contribuire alla pace. Da allora, i Giochi hanno continuato a sostenere gli ideali di promozione della pace e dell'amicizia internazionale tra le nazioni attraverso lo sport e si tengono generalmente ogni quattro anni. Il Giappone ha ospitato per la prima volta i Giochi Asiatici nel 1958, quando la terza edizione si è tenuta a Tokyo, e li ha ospitati di nuovo a Hiroshima nel 1994. Aichi-Nagoya 2026 sarà la terza edizione dei Giochi Asiatici ospitata in Giappone e la prima in 32 anni.

Ai Giochi di Hiroshima del 1994, i paesi dell'Asia Centrale Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan, tutti indipendenti dopo il crollo dell'Unione Sovietica, fecero la loro prima apparizione ai Giochi Asiatici. Anche la Cambogia, ancora in fase di ricostruzione dopo la guerra civile, inviò una delegazione per la prima volta in 20 anni. I Giochi di Hiroshima videro una serie di incidenti. Durante e dopo i Giochi, più di 10 atleti e membri dei media di diversi paesi, inclusi Iran e Bangladesh, scomparvero temporaneamente. Si riteneva che cercassero lavoro in Giappone e intendessero rimanere nel paese illegalmente. Ci fu anche un incidente in cui alcuni atleti dell'Asia Centrale vendettero le loro medaglie d'oro per raccogliere denaro per trasferirsi in Russia. Inoltre, atlete cinesi di atletica leggera e nuotatrici furono private di medaglie d'oro e d'argento dopo che vennero alla luce violazioni antidoping. I Giochi ebbero la loro parte di problemi, ma ci furono anche sviluppi positivi. Un'iniziativa innovativa fu il programma di scambio internazionale "One Community Centre, One Country", realizzato con il coinvolgimento attivo dei residenti di Hiroshima e che in seguito divenne il modello per l'iniziativa "One School One Country" alle Olimpiadi Invernali di Nagano del 1998. Un'altra scena sorprendente fu quella degli spettatori e dei volontari locali che pulivano a fondo le sedi prima di andarsene. I giornali di tutta l'Asia riportarono i loro sforzi, pubblicando articoli con titoli come "Nemmeno un pezzo di spazzatura" ed esprimendo ammirazione per i partecipanti giapponesi. I giornalisti del Sud-Est asiatico potrebbero essere stati particolarmente colpiti dagli sforzi volontari dei residenti di Hiroshima e dal loro desiderio di "mostrare ai visitatori d'oltreoceano una città bellissima".

All'inizio di quest'anno, la città di Nagoya ha lanciato il suo Programma di Amicizia per approfondire la comprensione della diversità da parte dei residenti e aumentare la consapevolezza di una società inclusiva attraverso conferenze su tre temi: "Imparare sui Giochi", "Comprensione Internazionale" e "Comprendere le Disabilità". Ex e attuali atleti, tra cui l'ex membro della squadra nazionale giapponese di tennis tavolo Minami Ando, hanno tenuto discorsi e istruzioni pratiche sul piacere dello sport e sull'importanza di una società inclusiva, con l'obiettivo di generare maggiore interesse per i Giochi. Nelle scuole elementari e negli uffici di quartiere di Nagoya, Tomohiro Kato, precedentemente inviato a Timor Est come Volontario della Cooperazione Giapponese d'Oltremare con la Japan International Cooperation Agency (JICA), ha parlato a studenti delle scuole elementari e medie e a bambini stranieri di agricoltura e industrie tradizionali in Asia. Sport tradizionali asiatici come il sepaktakraw e il kabaddi saranno tra i punti salienti dei Giochi, insieme a diversi sport unici che faranno il loro debutto. Primo fra tutti sono gli sport da combattimento, che attingono alle arti marziali tradizionali orientali e includono discipline come jiu jitsu, kurash, kenpo, wushu e arti marziali miste (MMA). Un altro è il padel, che combina elementi di tennis e squash. Originario del Messico nel 1969, il padel è da allora diventato popolare in tutto il mondo ed è un gioco di strategia e tecnica. Il Teqball, originario dell'Ungheria nel 2012, combina tennis tavolo e calcio. I giocatori usano solo i piedi e la testa e devono restituire la palla alla squadra avversaria entro tre tocchi, richiedendo abilità, agilità e concentrazione.

Si dice che lo sport si sia diffuso in 150 paesi. Un altro nuovo evento è il Bmx freestyle, che è stato disputato anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è estremamente popolare tra i giovani. I ciclisti eseguono salti, rotazioni e altri trucchi, gareggiando su difficoltà e originalità. Anche gli e-sport, inclusi nei precedenti Giochi Asiatici di Hangzhou, in Cina, stanno attirando l'attenzione. Atleti del Sud-Est asiatico sotto i riflettori L'Indonesia, ad esempio, è una potenza del badminton, dove lo sport è spesso considerato lo sport nazionale. Alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, Susi Susanti vinse la prima medaglia d'oro olimpica dell'Indonesia nel singolare femminile, mentre i giocatori indonesiani dominarono il podio del singolare maschile, conquistando oro, argento e bronzo. Più recentemente, l'Indonesia ha prodotto molte stelle del badminton che sono diventate icone nazionali e modelli per i bambini. Il segreto del successo del paese è il supporto governativo completo e un sistema ben consolidato per identificare e sviluppare giovani atleti di talento. Il basket è estremamente popolare nelle Filippine, con le squadre maschili e femminili tra le migliori in Asia. Anche il pugilato, il baseball e il calcio godono di un forte seguito. La Malesia, come l'Indonesia, è una roccaforte del badminton e ha prodotto molti giocatori competitivi a livello internazionale. Nell'hockey su prato, la Malesia ha rivalità con Pakistan e India. Il calcio è lo sport più popolare a Singapore.

Anche il badminton e il nuoto sono popolari, e la straordinaria vittoria della medaglia d'oro di Joseph Schooling nei 100 metri farfalla maschili alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 rimane un momento di orgoglio nella storia sportiva della nazione. Gli atleti del Sud-Est asiatico hanno affinato le loro abilità gareggiando tra loro in un evento multisportivo regionale che si tiene ogni due anni. Ai Giochi di Aichi-Nagoya, ci si aspetta che diano a Giappone, Cina e Corea del Sud una dura competizione, in particolare nel calcio, nel badminton, nell'hockey su prato e nel tennis tavolo. Una caratteristica distintiva di Aichi-Nagoya 2026 è la decisione di rinunciare alla costruzione di un villaggio atleti nel tentativo di mantenere i costi il più bassi possibile. Invece, la Costa Serena, una nave da crociera di 110.000 tonnellate battente bandiera italiana, sarà utilizzata come alloggio per le delegazioni delle squadre. La nave sarà ormeggiata al Kinjo Pier di Nagoya, fornendo alloggi per diverse migliaia di persone. Un'altra novità per i Giochi è una struttura di alloggio mobile sviluppata come un nuovo modello che offre un'ottima accessibilità. Il comitato organizzatore è orgoglioso che la struttura possa essere utilizzata in una vasta gamma di modi anche dopo i Giochi. Pochissime sedi di gara sono state costruite ex novo, con la IG Arena (Aichi International Arena) come una delle eccezioni. La maggior parte degli stadi e delle palestre sono strutture esistenti che sono state aggiornate per essere utilizzate durante i Giochi. Il Paloma Mizuho Stadium di Nagoya, la sede principale dei Giochi Asiatici e il luogo delle cerimonie di apertura e chiusura, è stato rinnovato per ospitare 30.000 spettatori. Kosei Inoue, capo missione della delegazione giapponese, ha parlato del significato dei Giochi che si tengono in Giappone.

"Ospitare i Giochi nel nostro paese ci dà l'opportunità di portare il valore dello sport direttamente alla società. Soprattutto, voglio che i bambini vedano in prima persona le competizioni di alto livello", ha detto. "Vedere atleti d'élite, inclusi quelli che rappresentano il Giappone, competere al meglio dovrebbe ispirare i bambini ad affrontare le proprie sfide". Inoue ha aggiunto con convinzione: "Spero che vedere gli atleti affrontare le sfide unirà il Giappone, e che la loro passione unirà anche l'Asia". Sempre Avanti I Giochi saranno il più grande evento multisportivo internazionale del Giappone dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, tenutisi nel 2021. Forniranno ai visitatori del Sud-Est asiatico e di altre parti del mondo – così come ai residenti della prefettura di Nagoya e Aichi, e alle comunità di tutto il Giappone – un'opportunità ideale per sperimentare in prima persona l'energia e l'eccitazione di atleti di livello mondiale in azione. Nelle sedi di tutti i Giochi, ci si aspetta anche che gli spettatori vedano atleti giapponesi interagire con i loro omologhi di tutta l'Asia, indipendentemente da chi vince o perde. Promuovere l'amicizia e la pace è uno degli ideali fondamentali dell'Oca, mentre gli atleti stessi incarnano lo spirito del suo motto, "Sempre Avanti". Possiamo aspettarci dei Giochi davvero memorabili.