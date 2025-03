Giornata di quarti di finale in California: ecco tutti i match in programma

Giornata di quarti di finale a Indian Wells. Oggi, mercoledì 12 febbraio, in California tornano in campo Jasmine Paolini nel singolare femminile e Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nel doppio. Jasmine, unica italiana rimasta nel torneo, affronterà la russa Liudmila Samsonova, numero 26 del tabellone. I due azzurri sfideranno invece la fortissima coppia Arevalo/Pavic.

Indian Wells, il programma

Ecco il programma di oggi a Indian Wells. Questi i match visibili su Sky Sport Tennis al canale 203:

ore 19 - Gauff (Usa) vs Bencic (Sui)

non prima delle 22 - Arevalo/Pavic vs Berrettini-Sonego

a seguire - Samsonova vs Paolini (Ita)

a seguire - Simulcast Sky Sport Max

Questi invece i match visibili sul canale 205 di Sky:

ore 19 - Nakashima (Usa) vs Shelton (Usa)

a seguire - Cerundolo (Arg) vs De Minaur (Aus)

a seguire - Draper (Gbr) vs Fritz (Usa)

non prima delle 2 - Dimitrov (Bul) vs Alcaraz (Esp)

Tutti i match saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.