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Thuram, infortunio in allenamento: finale di Coppa Italia a rischio

L'attaccante francese si è fermato ed è da considerare in dubbio per la Lazio

Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
11 maggio 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Marcus Thuram, salta la finale di Coppa Italia? Oggi, lunedì 11 maggio, l'attaccante dell'Inter ha riportato un problema muscolare durante l'allenamento odierno ed è da considerare a rischio per la sfida contro la Lazio di mercoledì 13. Thuram ha infatti subito una contrattura che sarà valutata nelle prossime ore.

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Al momento l'impiego di Thuram dal primo minuto nella finale di Coppa Italia è a serio rischio, con Bonny, complice il ko di Esposito dello scorso weekend, che si candida quindi per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. La speranza di Chivu è di portare il centravanti francese almeno in panchina per utilizzarlo nella seconda gara di match.

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