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Inghilterra-Norvegia, decolla la sfida tra compagnie aeree: spunta la scommessa

Chi sosterrà la squadra sconfitta dovrà sostituire per un giorno la propria immagine del profilo con il logo dell'avversaria

Botta e risposta social tra le due compagnie aeree - Da Instagram
Botta e risposta social tra le due compagnie aeree - Da Instagram
11 luglio 2026 | 12.57
Chiara Moretti
LETTURA: 4 minuti

Inghilterra e Norvegia si affrontano oggi nei quarti di finale dei Mondiali 2026. In attesa del duello in campo, decolla la sfida on line tra le compagnie aeree. Ad accendere la contesa è la Norwegian, che sfida pubblicamente la British Airlines: "Ehi, British, volete fare una scommessa? Se la Norvegia vince, dovete sostituire il vostro logo e mettere il nostro su Instagram domenica per un giorno". Se vince l'Inghilterra, ovviamente, succederà il contrario. "Affare fatto?", chiede la compagnia norvegese. "Non fate scommesse che non potete vincere", la risposta perentoria della British.

La reazione delle altre compagnie alla sfida social

Al botta e risposta si uniscono altre compagnie. La Swiss osserva interessata e commenta: "Non c'è tempo per i popcorn, dobbiamo prepararci per Leo Messi", in vista del match con l'Argentina in programma nella notte tra sabato e domenica. Malinconico spunta anche il commento di Ita Airways: "Venti anni fa portavamo la Coppa del Mondo. Oggi? Ci godiamo solo l'intrattenimento dalla sezione dei commenti. Come vola il tempo...", scrive la compagnia di bandiera italiana, 'costretta' in tribuna dopo la terza esclusione di fila della Nazionale dalla fase finale dei Mondiali.

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