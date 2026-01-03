circle x black
Cerca nel sito
 

Inter, arriva Cancelo? Le ultime sulla trattativa con l'Al Hilal

I nerazzurri accelerano per avere l'esterno portoghese

Joao Cancelo - Fotogramma/IPA
Joao Cancelo - Fotogramma/IPA
03 gennaio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cancelo all'Inter? La trattativa di mercato è ben avviata e il ritorno in nerazzurro dell'esterno portoghese è possibile già a gennaio. L'ex Inter e Juve è in rottura con l'Al Hilal, in Arabia Saudita, ed è stato escluso dalla lista campionato oltre che da quella per la Champions asiatica. L'Interesse dell'Inter è più vivo che mai: con l'operazione, Marotta e Ausilio puntano a dare a Chivu un rinforzo che potrebbe rivelarsi decisivo per la seconda parte di stagione.

Cancelo all'Inter? Le ultime di mercato

Sono due i fattori da considerare per la chiusura dell'operazione. Il terzino ha un contratto con gli arabi in scadenza nel 2027, ma la rottura è conclamata e l'Inter può giocarsi la carta... Inzaghi. Il tecnico è stato liberato gratuitamente in estate e il club nerazzurro si aspetta una 'cortesia' simile dall'Al Hilal, per chiudere l'affare senza costi pesanti. L'altro nodo è l'ingaggio: Cancelo guadagna 15 milioni netti all'anno e la cifra è fuori portata per i club italiani. L'Al Hilal dovrebbe così accollarsi parte dello stipendio. Considerando che Inzaghi ha chiesto ai suoi dirigenti un rinforzo in difesa, con De Vrij e Acerbi primi indiziati, l'affare potrebbe così andare in porto con una serie di tasselli da incastrare al posto giusto.

Classe 1994, Cancelo ha già vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2017-18, restando in Serie A anche l'anno successivo con la Juve. Poi, la sua avventura è continuata in altri top club europei: Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Cancelo Al Hilal Trattativa Mercato
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza