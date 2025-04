Archiviata con successo la sfida con il Bayern, l'Inter vola in semifinale di Champions e sogna la finale del torneo a Monaco di Baviera. I nerazzurri, ancora in corsa per il Triplete, giocheranno in trasferta la partita di andata con i blaugrana del 30 aprile.

Il 6 maggio sarà la volta del ritorno a Milano, in un San Siro che si prospetta già una bolgia dopo il sold out contro i tedeschi (e il secondo miglior incasso della storia del club, con 10.061.474 euro). Ecco tutte le informazioni sui biglietti per la semifinale di Champions tra Inter e Barcellona e per l'eventuale finale di Monaco di Baviera.

Inter-Barcellona, i biglietti per la semifinale

I biglietti di Inter-Barcellona potranno essere acquistati a partire dalle ore 15 di oggi, giovedì 17 aprile. La vendita si aprirà con la solita fase 1 della conferma posto abbonati Serie A 24-25 e proseguirà con le seguenti modalità, comunicate sul sito ufficiale del club nerazzurro.

Fase 2: Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti Uefa, solo online su inter.it/tickets. Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla Uefa, organizzatore dell’evento. Pertanto, non sarà possibile confermare il posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330. Dalle 12 alle 15:30 di martedì 22 aprile, per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla tessera "Siamo Noi", che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Fase 3: vendita riservata abbonati Plus Serie A 24-25 e soci Inter Club, solo online su inter.it/tickets. Il pomeriggio di martedì 22 aprile e la giornata di giovedì 24 aprile saranno dedicati alla vendita anticipata per gli abbonati Plus Serie A 24-25 e i soci Inter Club. Dalle 16 di martedì 22 aprile, tutti gli abbonati Plus potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di mercoledì 23 aprile, salvo esaurimento disponibilità.

Dalle 12 di giovedì 24 aprile e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – salvo esaurimento disponibilità.

Fase 4: vendita riservata possessori "Siamo Noi", solo online su inter.it/tickets. Dalle 12 di venerdì 25 aprile, i possessori di tessera "Siamo Noi" attiva e sottoscritta entro il 16/04/2025 potranno acquistare i biglietti per sé e i propri amici interisti.

Lunedì 28 aprile, dalle 12, inizierà invece (in caso di disponibilità residue) la vendita libera.

Biglietti finale Champions, come comprarli

La prima cosa da sapere per assistere alla finale di Champions è che la maggior parte dei biglietti sarà destinata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. Nel secondo caso, i biglietti saranno venduti tramite sorteggio. I tagliandi 'Fans First', i più accessibili, saranno riservati ai tifosi delle squadre che parteciparanno alla finale. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti per i tifosi delle squadre finaliste è gestito direttamente con i club, mentre i restanti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni che fanno parte della Uefa, ai partner commerciali, ai broadcaster e alla stessa Uefa.

La finale di Champions League 2025 si giocherà a Monaco di Baviera, in Germania, il 31 maggio alle 21. Per tifosi e pubblico generale, il totale dei biglietti disponibili sarà di 38.700 su 64.500. Le due squadre finaliste riceveranno 18.000 tagliandi, mentre i restanti saranno venduti sul sito della Uefa. Ecco i prezzi:

Fans First (per i tifosi delle squadre): 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

I biglietti per spettatori disabili costano invece 70 euro e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.