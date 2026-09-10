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L'Inter 'compra' un nuovo club satellite? L'idea di Oaktree per far crescere i nerazzurri

Come apprende l'Adnkronos, la proprietà americana sta guardando con interesse alla possibilità di acquisire una nuova squadra in Europa. In primis, per far crescere i propri giovani e scoprire nuovi talenti

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta - IPA
Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta - IPA
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10 settembre 2026 | 11.56
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Un secondo club europeo, per rendere più articolata la struttura sportiva dell'Inter e far crescere i giovani in un percorso lineare, con uno step successivo rispetto all'Under 23. Quella dei nerazzurri è un'idea, un’operazione ancora in fase esplorativa, ma che rientra nel progetto di Oaktree per accrescere il potenziale del club. La suggestione della proprietà - come apprende l'Adnkronos - è quella di individuare una società di dimensioni contenute, ma con margini di crescita e caratteristiche tali da poter entrare in maniera stabile nell’orbita Inter. Il nuovo club diventerebbe così un asset strategico, con una duplice funzione: da un lato offrire un ulteriore percorso di sviluppo ai giovani nerazzurri, dall’altro rappresentare una piattaforma per scoprire, far crescere e valorizzare nuovi talenti. Per generare valore nel tempo.

L'Inter 'compra' un nuovo club?

Il progetto potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi mesi, anche se in viale della Liberazione non hanno ancora ben individuato un orizzonte temporale definito. Si guarda intanto al 2027: in questo modo, l’Inter potrebbe disporre del nuovo club già in vista del mercato estivo della prossima stagione, iniziando a sfruttarne le potenzialità.

Non è un modello nuovo nel calcio europeo, dove la costruzione di una rete di squadre è ormai una strategia sempre più diffusa per gestire e valorizzare i calciatori. Il colosso City Football Group - giusto per guardare alle realtà più note - ha sviluppato una struttura internazionale attorno al Manchester City, con il Palermo tra le realtà coinvolte nel progetto. Un percorso simile è stato seguito da Red Bull, che utilizza il Salisburgo come piattaforma di sviluppo in orbita Lipsia.

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Oaktree Inter club satellite Inter Inter Oaktree
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