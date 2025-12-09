circle x black
Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos'è successo

Chivu costretto al cambio a inizio partita per un problema del centrocampista turco. Alla mezz'ora fuori anche Acerbi

Calhanoglu - Fotogramma/IPA
09 dicembre 2025 | 21.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Guai per l'Inter nel big match di Champions contro il Liverpool di oggi, martedì 9 dicembre. I nerazzurri hanno subito dovuto effettuare il primo cambio per un problema fisico di Calhanoglu: per il centrocampista turco, costretto a uscire dal campo dopo 11 minuti, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami di rito per capire l'entità dell'infortunio. Dentro, al suo posto, Piotr Zielinski.

Intorno alla mezz'ora, il secondo cambio per Chivu. Fuori Acerbi, anche per lui un problema fisico, e dentro Bisseck.

