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Inter, Martinez si scusa dopo l'errore con il Real Madrid: "Responsabilità mia, sbagliare aiuta a crescere"

Il portiere nerazzurro fa 'mea culpa' sui social dopo il ko in Champions League

Josep Martinez - IPA
Josep Martinez - IPA
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09 settembre 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
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"Non c’e nessun percorso che non venga accompagnato di cadute e di errori, tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte, che serve per difendere questi colori". Josep Martinez, portiere dell'Inter, affida ai social le sue scuse per il brutto errore nella partita di Champions League contro il Real Madrid, costata ai nerazzurri il momentaneo 2-0 segnato da Valverde.

"Mi prendo la responsabilità del mio errore nel secondo gol - ha spiegato l'estremo difensore spagnolo - non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non perdona gli errori. Siamo tutti dispiaciuti, credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava portare qualcosa di positivo a Milano". Dopo il ko contro i Blancos per 2-1, Martinez ha concluso: "Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza inter".

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